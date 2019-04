O estilo de Zoë Kravitz

É um dos rostos da Yves Saint Laurent e um camaleão de beleza e estilo, que tanto fica bem com o cabelo pintado de loiro platinado como no seu tom natural, o preto, e que tanto veste um look total em ganga como um vestido Oscar de la Renta cor de rosa e cheio de volume.

No cinema e na televisão, Kravitz chamou a atenção pelo seu papel em Mad Max: Fury Road (2015) ou na série Big Little Lies, que regressa este ano para a sua segunda temporada.