De acordo com a Quartz, o Departamento de Estados dos Estados Unidos da América, pagou uma fatura de 83 mil euros, pela estada de Melania Trump no Cairo. Falamos do hotel Semiramis InterContinental Cairo, onde a primeira dama apenas passou 6 horas e não pernoitou. Na fatura, não só constavam os gastos de Trump, mas também da comitiva que a acompanhou na sua visita a África, entre quartos e suítes, com custos entre os 140 e os 600 euros por noite.

A paragem no Cairo, capital do Egipto, foi feita depois das passagens da primeira dama pelo Gana, Malawi e Quénia, no âmbito da campanha We Care. Uma visita que foi tudo menos calma, quando com ela levantou muitas controvérsias. Entre elas, a escolha de um chapéu que relembrou os tempos do colonialismo no continente africano, que de Melania Trump só arrancou a resposta: “Gostava que as pessoas se focassem mais no que eu faço, e não no que eu visto.”.