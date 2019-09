A princesa Beatrice está noiva de Edoardo Mapelli Mozzi

Quase um ano depois do casamento da irmã Eugenie, a princesa Beatrice, de 31 anos, anunciou a união com o magnata imobiliário, de 34, para 2020. O pedido realizou-se no início do mês, enquanto o casal passava férias em Itália.

No Twitter, a princesa, que está em nono lugar na sucessão ao trono inglês, partilhou o "entusiasmo" com o anúncio. Estima-se que o casal esteja junto há dois anos, apesar de só terem sido vistos juntos algumas vezes. Edoardo é o director da Banda, uma empresa de desenvolvimento imobiliário, e tem um filho de uma relação anterior.