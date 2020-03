Como as celebridades estão a ser afetadas pelo coronavírus

Devido ao novo coronavírus, pessoas infetadas ou não, foram obrigadas a adaptar-se e a cultivar medidas de prevenção para o seu dia a dia. Como por exemplo, trabalhar através de casa, não usar meios de transporte, ou mesmo ficar em quarentena para evitar o contacto social. E as celebridades não foram exceção.

O novo Covid-19 também afetou a vida de rostos mais conhecidos, para uns de uma forma mais severa do que para outros. Tom Hanks revelou através do seu Instagram que estava infetado com o novo vírus e que ele e a sua mulher, Rita Wilson, foram testados na Austrália, durante a rodagem de um filme sobre Elvis Presley. Inclusive, como precaução, as filmagens foram mesmo interrompidas.

Na lista das celebridades infetadas também está o ator Idris Elba, que o revelou na sua conta no Twitter. Através de um vídeo, o ator explicou que tinha decidido realizar o teste por ter estado em contacto com alguém infetado com o vírus. Sabrina Dhowre, sua mulher, também está em isolamento com o ator, apesar de ainda não ter realizado o teste, segundo Idris. Contudo, o ator reforçou que ambos estão bem e que, neste momento o mais importante é "termos responsabilidade social e mantermos a calma".



Como precaução, também os duques de Sussex deixaram o seu filho ao cuidado da melhor amiga de Meghan, Jessica Mulroney, para evitar que o bebé seja contaminado.

Isto porque o príncipe Harry esteve em contacto com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, potencialmente infetado.

Há muitas celebridades a dar o exemplo e a tomar precauções, mesmo as que não estão infetadas. No mundo da música, o Covid-19 causou algumas alterações na vida dos cantores. Como é o caso de Katy Perry, que está grávida de seis meses, e que deixou a Austrália, onde estava a realizar concertos, decidindo voltar para os Estados Unidos. No entanto, esteve 24 horas de isolada num hotel, antes de conseguir voltar para o seu país natal. Justin Bieber, Lady Gaga e Taylor Swift são exemplos de celebridades que utilizaram o Instagram para revelar que estavam em isolamento social voluntário. E para consciencializar os fãs que ao ficar em casa estamos a impedir a propagação do vírus a outras pessoas, principalmente aqueles que nos são mais próximos. O cantor Louis Tomlinson foi obrigado a adiar a sua digressão na Inglaterra, devido ao agravamento da situação. Tal como o cantor Elton John, que decidiu cancelar os seus concertos até maio. Para além destes cantores, muitos mais foram ‘obrigados’ a cancelar ou adiar concertos que tinham agendados para os próximos meses.

Devido ao coronavírus, vários talkshows estão também a ser cancelados, como é o caso do famoso The Ellen DeGeneres Show. A sua gravação vai ser cancelada, até pelo menos ao final do mês, segundo o Twitter da apresentadora e comediante norte-americana. James Corden, do Late Late Show e Jimmy Fallon, do The Tonight Show, revelaram que vão continuar a fazer o programa, mas sem audiência presencial.

Na realeza, também vão ser tomadas medidas de prevenção. Em Inglaterra, Elizabeth II usa luvas no Palácio de Buckingham, a fim de evitar contatos. E as suas visitas a Cheshire e a Camden, no norte de Londres, que seriam realizadas na próxima semana, foram adiadas, como uma medida de precaução. Em relação ao príncipe Charles, o mesmo tem evitado o aperto de mão em eventos sociais. No caso do príncipe Harry e Meghan Markle, agora a viver no Canadá, estão também a tomar as devidas precauções. Especialmente, porque o duque de Sussex esteve em contacto com o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, potencialmente infetado com coronavírus. O piloto esteve em contacto com duas celebridades já infetadas com covid-19, Sophie Trudeau e Idris Elba.

Em Espanha, foi revelado que a ministra da Igualdade, Irine Montero, está infetada com Covid-19. Letizia, Rainha de Espanha, por ter estado em contacto com a ministra, decidiu por prevenção, realizar o teste. No entanto, o resultado do mesmo foi negativo.



Atualmente, o número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus está a aumentar. E em momentos como estes, vídeos ou mensagens positivas de celebridades são o conforto para muitas pessoas.