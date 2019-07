O casamento de Louis Ducruet, filho de Séphanie do Mónaco

Foi na mesma Catedral onde Grace Kelly e o príncipe Rainier III de Mónaco se casaram há muitos anos atrás, que decorreu a cerimónia religiosa que oficializou a união entre Louis Ducruet e Marie Chevallier. No entanto, foi no dia anterior que se realizou o casamento civil.

Como seria de esperar, a noiva usou diferentes conjuntos para cada um dos dias. Na cerimónia civil, na sexta-feira elegeu um macacão de seda branco com renda na cintura com um decote em V e costas abertas, uma escolha ousada confecionada pela designer espanhola Rosa Clará. Por sua vez, o vestido escolhido para a cerimónia religiosa, no sábado, teve uma participação muito especial. Foi a irmã do noivo Pauline Ducruet, que estudou design, que o desenhou, uma peça mais clássica com renda e bordados, feita no Atelier Boisanger.

Este é mais um casamento real a que o Mónaco assiste este ano, depois de Charlotte Casiraghi ter celebrado a sua união com o produtor francês Dimitri Rassam, há pouco tempo. Os noivos que já namoravam há cerca de sete anos, partilharam este momento único não só com a família real monegasca, mas também com familiares da noiva e amigos de ambos.