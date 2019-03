100 homens a usar sapatos de saltos pelos direitos das mulheres

Conseguir quevencessem o preconceito e subissem apara manifestar a suaparecia uma tarefa impossível. Ou quase. Prevíamos discursos politicamente corretos e desculpas esfarrapadas, mas pouco seriam aqueles que se atreviam a arriscar, a descalçar os sapatos de "homem" e ousar uns, no local de trabalho ou num estúdio fotográfico. Afinal, que pensaria o chefe, o eleitor, o público e a mãe (estávamos certos de que nenhum deixaria de temer a opinião da).

Mas a ideia era tão boa, estávamos tão, tão seguras do significado do gesto, e do impacto final desta campanha que a Máxima iria construir em defesa do direito das mulheres, ainda por cima em associação com a Laço, promovendo a investigação contra o cancro, que decidimos que íamos dar tudo por tudo. Mês a mês, durante um ano inteirinho.

E a ideia era boa porque colocamo-nos no lugar do outro, ou usando a expressão inglesa "calçando os sapatos do outro", equivale a abandonarmos por momentos o nosso posto, pensando e sentindo como o outro, aceitando ver a realidade pelos seus olhos. Exercitamos nem mais nem menos do que a, essa supercola das relações humanas.

Arriscámos, portanto, não podíamos fazer outra coisa. E na edição de março de 2014 publicámos as fotografias dos nossos dez primeiros heróis, os primeiros a desbravar caminho. Gente corajosa, que deu direito a sessões fotográficas cheias de queixumes divertidos, porque os saltos eram altos demais, ou se sentiam as irmãs da Cinderela a enfiar um sapato que não lhes cabia, de risos e gargalhadas, porque sério não se confunde com sisudo. Momentos também de conversa grave, já que cada um deles quis tornar esta experiência uma declaração de guerra a questões tão díspares mas tão chocantes como a violência doméstica, as desigualdades no mercado de trabalho, o peso da contraceção colocado apenas sobre os ombros das mulheres, ou o escândalo da mutilação genital feminina, problemas que as mulheres portuguesas e as de todo o mundo ainda sofrem.

Com as fotografias extraordinárias destes pioneiros, verdadeiras obras de arte, e o objetivo da campanha mais claro, tornou-se fácil sensibilizar os noventa seguintes, que foram aderindo com progressivo entusiasmo.e tantos outros estiveram à altura do desafio, içando a sua bandeira emainda espezinhados. Todos estiveram à altura do desafio.

Os sapatos, criados por Luís Onofre, foram o ponto em comum de todos estes encontros. Alargados para um jogador de râguebi ou para uma equipa de basquetebol, encolhidos para pés mais pequenos, mantiveram a forma e a beleza, símbolos deste nosso esforço para acordar o País para uma realidade que tantas vezes passa desapercebida.

Por Isabel Stiwell

100 Homens sem Preconceitos – Um Passo pela Igualdade

Uma ideia original de| comFotografiacom direção criativa deO livro 100 Homens sem Preconceitos – Um Passo pela Igualdade acompanhou uma exposição de fotografia exibida no, em Lisboa, em março de 2015. Contou com a direção criativa decom