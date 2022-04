Quem era Patrick Demarchelier, o fotógrafo da princesa Diana e nome incontornável da Moda?

Patrick Demarchelier, o fotógrafo francês nascido em Le Havre, cidade marítima francesa, na Normandia.



"Sobrevivem-lhe a mulher Mia, os seus três filhos Gustaf, Arthur, Victor e três netos", lê-se numa curta mensagem que foi publicada na sua conta oficial de Instagram, anunciando a sua morte, ainda de causas desconhecidas.

Aos 78 anos, deixa-nosAo longo de cinco décadas, Demarchelier foi o primeiro não-britânico a entrar no ciclo da família real inglesa como fotógrafo, tendo imortalizado Diana em inúmeros retratos (recordamos em particular aquele que mostra a princesa sentada no chão com um vestido branco sem alças, abraçando os joelhos, sorridente e muito descontraída). Fotografou até há bem pouco tempo, tendo começado a fazer um registo ligado à Moda nos anos 70. Da Vogue, à Harper's Bazaar ou à Vanity Fair, fotografou campanhas para as maiores: Versace, Dior, Chanel ou Louis Vuitton, para citar apenas algumas.