Michelle Pfeiffer, Angelina Jolie e Elle Fanning brilham na première de 'Maléfica, Mestre do Mal'

Na première de Maléfica, Mestre do Mal, em Hollywood, Angelina Jolie aproveitou o mood da sua personagem e escolheu um vestido longo preto do Atelier Versace, em malha de metal drapeada, ao qual deu o seu toque pessoal com um broche em formato de escorpião feito de cristais Swarovski. Já Elle Fanning fez o mesmo com a sua escolha para a passadeira vermelha, ao aparecer com ares de fada no seu vestido verde da Gucci desenhado por Alessandro Michele. Por fim, estava Michelle Pfeiffer num impecavél Armani Privé em tons de vinho.

Enquanto o filme da Disney de 2014 se focou no passado e na transformação da vilã Maléfica, a sequela vai concentrar-se em como a futura rainha Aurora (Elle Fanning) irá proteger a sua terra e os seus residentes mágicos. A estreia nos cinemas portugueses acontece a 17 de outubro, na versão legendada e dobrada.