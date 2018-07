Malala Yousafzai completa 21 anos

Na tarde de 9 de outubro de 2012, Malala Yousafzai entrou num autocarro escolar em Mingora, na província de Khyber Pakhtunkhwa, no Paquistão. Vários homens entraram no autocarro, chamaram-na pelo nome e, quando a identificaram, dispararam três tiros na sua direção. Uma das balas atingiu o lado esquerdo da testa da jovem de apenas 15 anos, afetando o seu crânio. O ataque, especificamente dirigido a Malala, tinha também uma finalidade simbólica: de contestação (e intimidação) à educação feminina naquele país.

A história já conhecida teve final feliz e Yousafzai foi a mais jovem personalidade do mundo a ser galardoada com o Prémio Nobel da Paz, em 2014, aos 17 anos. Atualmente estuda Economia, Filosofia e Ciência Política na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e é ativista, dedicando-se à luta pela emancipação feminina e para que todas tenham direito à educação no vale do Swat, sua terra natal.

Relembramos dez frases inspiradoras da jovem paquistanesa:

"Eles acham que Deus é um pequeno ser conservador que mandaria raparigas para o inferno apenas porque vão à escola. Os terroristas estão a deturpar o nome do Islão e da sociedade paquistanesa para satisfazer os seus próprios interesses." "A educação é o poder das mulheres." "Uma criança, um professor, um livro e um lápis podem mudar o mundo." "Eu disse para mim mesma: ‘Malala, tu deves ser corajosa. Tu não deves ter medo de ninguém. Tu só estás a tentar educar-se. Tu não estás a cometer nenhum crime.’" "Nós percebemos a importância da nossa voz quando somos silenciados." "Não odeio o talibã que atirou sobre mim. Mesmo que eu tivesse uma arma e ele estivesse na minha frente, não atiraria sobre ele." "Deus deu-me uma nova vida, uma segunda vida. E eu vou aproveitá-la. Vou servir os outros. Quero que todas as meninas, todas as crianças, recebam educação." "Eu não me importo se tiver de me sentar no chão da escola. Tudo o que eu quero é educação." "Se a mulher pode ir à praia e vestir quase nada, então por que não pode vestir qualquer coisa?"