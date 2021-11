Kristen Stewart está noiva! A atriz vai casar-se com a namorada Dylan Meyer

Embora se tenham conhecido em 2015, foi apenas há dois anos que a protagonista do filme Spencer e a guionista Dylan Meyer começaram a namorar.

"Vamos casar-nos, vamos mesmo fazê-lo", disse Stewart durante o programa. "Eu queria ser pedida em casamento e ela acertou".

A atriz não revelou mais detalhes sobre o pedido de casamento, mas acrescentou que "com duas raparigas nunca se sabe quem é que vai cumprir aquele papel de género ridículo", disse, referindo-se à tradição de ser o homem a pedir a mulher em casamento. Contudo, "ela simplesmente fez com que acontecesse. Foi tão fofo".

Stewart, de 31 anos, e Meyer, de 33 anos, foram vistas juntas pela primeira vez em agosto de 2019, acabando por tornar a relação oficial uns meses mais tarde, em novembro, quando a guionista publicou uma fotografia do casal a beijar-se no Instagram.

Ainda em 2019, a atriz da saga Crepúsculo já tinha comentado com Howard Stern que mal podia esperar por pedir a namorada em casamento, embora admitisse que tinha de "ser razoável em relação ao assunto".

Hoje, Kristen Stewart assume abertamente a sua identidade sexual. Contudo, existiram tempos em que sentiu a necessidade de ser mais "cautelosa" com as suas relações, como o admitiu numa entrevista ao site da revista InStyle, em outubro de 2020. "Talvez tenham havido coisas que magoaram as pessoas com quem estive. Não porque me senti envergonhada de ser abertamente gay mas porque não gostava de me entregar ao público, de certa forma", admitiu.

"Mesmo nas minhas relações passadas, que foram heterossexuais, fazíamos tudo para que não fossemos fotografados a fazer coisas – coisas que não se tornariam nossas. Então, acho que a pressão extra de representar um grupo de pessoas, de representar os queer, não era algo que compreendesse na altura. Só agora é que o entendo".