Kate Middleton repete vestido Alexander McQueen para os BAFTA 2020

O vestido em tule branco com aplicações em ouro Alexander McQueen foi usado, pela primeira vez em público, na Malásia, quando Kate Middleton fazia uma tour real pelo sudeste da Ásia e Pacífico Sul em 2012, em homenagem ao jubileu de diamante da rainha Isabel II.

A peça desenhada pela diretora criativa da McQueen, Sarah Burton, foi resgatada pela duquesa para a passadeira vermelha dos BAFTA 2020. Kate seguiu as instruções da própria organização, que enviou a todos os convidados um guia para vestir de forma mais sustentável, criado pela London College of Fashion, como parte da consciência ambiental do evento, que inclui tornar a cerimónia neutra em emissões de carbono.

A principal noite de prémios do cinema britânico marcou, este ano, o 10.º aniversário da presidência do duque de Cambridge, o príncipe William, da British Academy of Film and Television Arts. O filho mais velho do Carlos, Príncipe de Gales, lançou o programa de talentos emergentes Brits to Watch e deu apoio contínuo às bolsas dos BAFTA. Na cerimónia deste ano, William entregou o Fellowship 2020 à produtora de cinema norte-americana Kathleen Kennedy. O patronado real foi passado ao príncipe pelo seu avô, Filipe, Duque de Edimburgo, que foi nomeado presidente em 1959.