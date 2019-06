Kate Middleton comove com discurso sobre toxicodependência em Londres

Foi no primeiro jantar de gala da Addiction Awareness Week, a Semana de Consciencialização sobre a Toxicodependência em Londres, que a duquesa de Cambridge apresentou-se num vestido nude Barbara Casasola e nuns sapatos Jimmy Choo com cristais. Contudo, o que mais chamou atenção foram as suas palavras que emocionaram o público.

"Tenho conhecido tantas pessoas que sofreram de toxicodependência, tenho visto repetidas vezes que, infelizmente, as causas profundas podem ser encontradas desde os primeiros anos da vida de alguém", começou por dizer Kate Middleton. "Este é um trauma experimentado na infância, em alguns casos como resultado de separação, abandono, abuso ou mesmo negligência emocional, o que pode ter um efeito duradouro", reforçou no discurso.

Kate alertou ainda que as drogas quando são experimentadas nos primeiros anos de vida moldam o cérebro e desenvolvimento de cada um. E por isso, "é fundamental que as pessoas se apoiem e cuidem das crianças".

Mãe de três filhos, a duquesa finalizou o seu discurso na gala com a partilha de que o trabalho da Action on Addiction "vai além de ajudar aqueles que estão a sofrer na jornada para a recuperação, mas também presta apoio direto às crianças e famílias afetadas por esta dependência".