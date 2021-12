As séries mais pesquisadas no Google em 2021

nspirada nas aventuras de Arsène Lupi e com Omar Sy no papel principal, e a oitava foi a comédia adolescente Ginny & Georgia. Para último, ainda no top 10, estão a série coreana True Beauty (nono lugar), e o BBB21, que é a abreviatura para Big Brother Brasil.

O relatório anual do Google sobre as suas pesquisas mais populares, o Google Year In Search 2021, revelou quais foram as séries televisivas mais pesquisadas no Google em 2021. Não será surpresa para ninguém que a série coreana, que estreou na Netflix em setembro, ocupe o primeiro lugar nesta lista.O número dois tem assinatura de Shonda Rhimes:, que também estreou na Netflix. Aliás, até ao aparecimento de Squid Game, Bridgerton foi a série mais procurada no Google. Em terceiro lugar vem a minissérie, da Disney+, a série de karaté, da Netflix, e, também da Disney+, para fechar o top 5.A sexta mais procurada foi, de ficção pósapocalíptica, a sétima foi