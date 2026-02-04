O nosso website armazena cookies no seu equipamento que são utilizados para assegurar funcionalidades que lhe permitem uma melhor experiência de navegação e utilização. Ao prosseguir com a navegação está a consentir a sua utilização. Para saber mais sobre cookies ou para os desativar consulte a Politica de Cookies Medialivre

Máxima

Celebridades

Inês Pires Tavares: “Não é preciso teres um corpo impecável para conseguires ter sucesso”

Atriz e cantora, Inês constrói o seu percurso a partir da consciência e da presença. Entre palco e câmara, questiona estruturas, ocupa espaço e traz para o centro da criação um olhar feminino que não suaviza nem pede desculpa - observa, decide e transforma.

Inês Pires Tavares fala sobre sucesso e representatividade feminina.
Inês Pires Tavares fala sobre sucesso e representatividade feminina. Foto: Mariana Lokelani
04 de fevereiro de 2026 às 17:17 Inês Pires Tavares

Sempre achei que, enquanto artista, a curiosidade não é um extra, é uma necessidade. E não falo apenas de atores. Acho mesmo que qualquer pessoa que trabalhe em arte tem de estar constantemente à procura de novas perguntas, novas referências, novas formas de ver o mundo. Eu sinto-me muito nesse lugar: o de quem está a começar, mas já trabalha há algum tempo; o de quem observa muito, questiona muito, mas ainda sente que não tem todas as ferramentas para discutir certos temas com a profundidade que gostaria.

Tenho consciência de que a minha visão é simples, talvez até pequena em alguns aspetos. Mas é honesta. E, a partir dela, há coisas que para mim são claras: a desigualdade de género continua a existir. No teatro, no cinema, em qualquer área. A objetificação da mulher, a forma como o corpo feminino é constantemente sexualizado, ainda faz parte do sistema.

Não sei, honestamente, qual é a solução para isto. Porque, no fim do dia, há produtos e mercados que continuam a funcionar exatamente por causa dessa lógica. E o problema não está só nas produções ou nos argumentos, mas também no público, naquilo que escolhemos consumir, no que preferimos ver. Talvez tudo passe por educação. Por reformular o olhar. Mas sei que essa é uma missão difícil, não apenas neste tema, mas em muitos outros.


Acredito, no entanto, que a arte é um dos maiores veículos de transformação que temos. E que o teatro, em particular, nos ensina a pensar, a questionar, a sentir. Devíamos incentivar muito mais as pessoas a irem ao teatro.

Eu própria não cresci num ambiente particularmente cultural. Não vinha de uma família que discutisse política à mesa ou que tivesse o hábito de ir regularmente ao teatro ou ao cinema. Se não fosse a música, a minha primeira paixão, que depois me levou ao teatro, talvez nunca tivesse seguido este caminho. Fui um bocadinho a ovelha negra da família. E sei que esta falta de estímulo artístico é muito comum em muitas casas.

Foi já na escola de teatro que este lado curioso começou realmente a ganhar forma. Não só pelas aulas práticas, mas também pelos trabalhos teóricos, pela necessidade de pesquisar, de ver, de ler. E depois houve um projeto muito marcante para mim: LisboaWood, uma ópera rock no Teatro Meridional, encenada pelo João Cachola. É um espetáculo que guardo com muito carinho. É também aí que encontro pessoas que ainda hoje são os meus grandes amigos. Pessoas que me ensinaram muito e que despertaram em mim esse bichinho de querer saber sempre mais. Mesmo sabendo que quanto mais sabemos, mais sofremos.

Look total, Béhen. Foto: Mariana Lokelani

Sou muito mais ouvinte do que faladora. Não me sinto sempre à vontade para participar ativamente em discussões sobre temas complexos, especialmente num mundo com tantas causas e tantas urgências. Mas adoro ouvir, estar presente, absorver. Depois vou para casa e faço o meu próprio caminho. Foi assim que aprendi que não há apenas preto e branco, que tudo é muito mais complexo do que parece.

Quando escolho um trabalho, sempre que tenho esse privilégio, penso muito nas personagens. No que posso trazer de diferente. Durante muito tempo questionei-me sobre qual seria o método certo para ser atriz. Hoje percebo que não há um método universal. Cada pessoa constrói o seu. E eu ainda estou a descobrir o meu. Sei apenas que, para mim, não funciona despir-me completamente de quem sou. Em todas as personagens que fiz até hoje, há sempre alguma coisa minha, mesmo que invisível para o público. Isso ajuda-me a construir tudo o resto.

Claro que há projetos com linguagens muito específicas, onde não podemos fugir a determinados códigos, incluindo a sexualização da mulher. Nessas situações, faço o que posso dentro das regras do jogo. Penso muitas vezes que, quando fizer o meu próprio projeto, fá-lo-ei à minha maneira. Até lá, tento sempre encontrar espaço para a minha identidade.

Nunca senti que quisesse estar à frente de um projeto, escrever ou encenar. Pelo menos para já. Gosto de observar realizadores e encenadores, perceber como pensam, mas não sei se tenho esse perfil. O que eu gosto mesmo é de receber os papéis e fazer as viagens.


Em relação à moda, sou muito honesta: não percebo nada. Confio muito nas pessoas com quem trabalho, como o Sérgio Onze, que tem um olhar incrível e sabe vestir-te respeitando quem tu és. Para mim, o mais importante é sentir-me confortável e reconhecer-me naquilo que estou a vestir, mesmo sabendo que um look nunca define totalmente quem somos.

A imagem tem peso, claro. É a cara do meu trabalho. Preciso dela para trabalhar e tenho de cuidar dela. Mas isso não significa que não possa sair à rua de fato de treino. Com as redes sociais, é muito fácil sentires que não estás à altura, mas tento não me perder nisso.

Vejo mudanças positivas na indústria. Vejo mais diversidade, mais caras diferentes, mais histórias a serem contadas. Ainda há muito caminho a fazer, especialmente para as mulheres, mas quero acreditar que estamos no bom sentido. Projetos com equipas criativas femininas fazem diferença. Nota-se. Não por serem melhores ou piores, mas porque trazem outra sensibilidade, outro olhar. Nunca tive experiências diretamente negativas por ser mulher, mas aprendi muito a observar colegas mais experientes. A perceber até onde vão, o que aceitam, o que recusam. É aí que se aprende.

A competição existe, inevitavelmente. O mercado é pequeno, há muita gente talentosa, e a rejeição faz parte. A comparação é uma armadilha em que caio muitas vezes. Mas tenho aprendido que não ficar com um papel não me tira valor. Simplesmente não era para mim. O que for meu, chega. Às vezes demora, mas chega.

No fundo, é isso: continuar curiosa, continuar a aprender, continuar a questionar. É isso que me mantém em movimento.

Look total, Béhen. Foto: Mariana Lokelani
Vestido, Béhen. Joias, Portugal Jewels. Foto: Mariana Lokelani

Styling: Sérgio Onze

Maquilhagem: Daniela Inácio

Fotografia: Mariana Lokelani

Leia também
Vestido em veludo e lurex, botas em pele, chapéu, tudo Louis Vuitton.

Kelly Bailey: "Vivemos num país que não nos dá condições para estarmos em casa a cuidar dos nossos bebés"

O que é um ícone? "São aquelas pessoas que, quando morrem, há qualquer coisa que morre com elas", responde a atriz, e lembra-se de David Bowie, que nunca deixou de mudar. Kelly Bailey, que há mais de 10 anos vemos nos ecrãs, também mudou, está mais crescida, é mãe. Mas há coisas que permanecem, como aquela luz que vem de dentro e faz qualquer coisa a quem a recebe.

Renate Reinsve, atriz nomeada ao Óscar por "Valor Sentimental"

Exclusivo Máxima. Renate Reinsve, nomeada ao Óscar de melhor atriz por “Valor Sentimental”: “A ternura é o novo punk"

Está aí um dos filmes mais celebrados do momento: “Valor Sentimental”, de Joachim Trier, história de pais e filhas na Oslo contemporânea. A Máxima esteve com Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas, nomeada para melhor atriz secundária. Atrizes brilhantes que contam o nível de felicidade que estão a viver após a receção triunfal de um filme que, ao todo, tem nove nomeações da Academia, incluindo melhor filme.

As Mais Lidas
Boost Activate