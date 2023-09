Há pelo menos duas celebridades a usar este fato low-cost

Scarlett Johansson com o fato da Mango. Foto: Getty Images

Margot Robbie com o fato da Mango. Foto: Getty Images

Na viragem para a estação outonal, alguns de nós deparamo-nos com um duplo desafio:resgatando as peças de meia-estação, ee descomplicados. Embora não seja o fato mais barato que encontramos nas coleções atuais, em comparação com outras marcas e modelos semelhantes de alta-costura, este novo conjunto composto por colete, casaco e calças, da Mango, conquistou duas celebridades bem conhecidas do mundo da representação.Primeiro, que usou este conjunto da linha premium Selection da marca num evento em Nova Iorque, agorafoi fotografadas à noite, possivelmente a caminho de um jantar, usando o mesmo look. O blazer custa €89,99, o colete €39,99, e as calças €59,99, o que faz dele uma opção acessível - se não no conjunto, pelo menos nalgumas das peças. Em tons de cinzento, tem um corte direito e masculino, o que lhe dá a elegância que queremos numa estação mais fria como esta.Tanto uma como outra atriz é uma referência de estilo no mundo de Hollywood, e vivem anos dourados nas suas carreiras. Margot acaba de fazer Barbie, o filme mais visto dos últimos anos, e Scarlet estreia em breve Asteroid City e North Star, depois de em 2019 ter sido praticamente a atriz do ano com Marriage Story e depois com Jojo Rabbit.