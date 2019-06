Gwyneth Paltrow não mora (sempre) com o marido

A atriz e autora do blogue Goop Gwyneth Paltrow, de 46 anos, revelou a dinâmica do seu casamento numa entrevista ao jornal The Sunday Times.

Segundo a atriz, o marido vive numa casa próxima à sua quando os filhos dele estão com o pai, e mora com Gwyneth quando as crianças estão com a ex-mulher.

Para justificar esta opção, Gwyneth Paltrow falou sobre "polaridade", um conceito que lhe foi ensinado pelo seu life coach, que permite manter alguma distância na vida de ambos enquanto casal. "Todos os meus amigos casados dizem que a forma como vivemos é o casamento ideal e que nós não deveríamos mudar isso", revelou a este jornal.

Na mesma entrevista, Paltrow falou ainda sobre a atual namorada de Chris Martin, pai dos seus dois filhos, com quem mantém uma boa relação. "Adoro-a. É uma mulher fantástica", disse sobre Dakota Johnson, atual companheira do vocalista dos Coldplay.

Recorde-se que a atriz e o produtor Brad Falchuk estão juntos desde 2014, mas só se casaram em setembro de 2018, numa grande cerimónia em East Hampton.