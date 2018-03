Quem não adoraria ter Oprah como a primeira convidada para um podcast? Foi exatamente o que Gwyneth Paltrow fez no âmbito do lançamento da nova plataforma do seu site de lifestyle e dicas, o Goop, nesta manhã. O encontro das celebridades foi gravado numa conversa sobre meditação e espiritualidade transcendental, algumas piadas e assuntos mais sérios, como o movimento #MeToo e a experiência de ambas com o produtor de Hollywood Harvey Weinstein.

Gwyneth e a diretora de conteúdos da Goop, Elise Loehnen, irão conversar com os principais pensadores e nomes fortes da cultura acerca dos mais diversos assuntos. O site prometeu novos episódios todas as quintas-feiras.