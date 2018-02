Quando era pequena, Alicia Vikander (Gotemburgo, 1988) tinha um baralho de cartas estampado com fotografias de estrelas de cinema e Ingrid Bergman era uma delas. Entrevistada pelo The New York Times, Alicia admitiu que isso era o quão longe sonhava, na altura. Mais tarde, viria a emprestar a sua voz sensual à personagem da sua conterrânea, no documentário Jag är Ingrid [Sou Ingrid], de Stig Björkman. Em 2014, no papel de Ava, em Ex Machina, Hollywood ganhou uma sucessora escandinava à altura. Antes, aos 14 anos, Vikander iniciou a carreira na Televisão, em 2002, e conquistou o primeiro papel principal no Cinema, em The Crown Jewels, em 2011. Dona de uma beleza suave e clássica, a sueca que começou por ser bailarina entrou, definitivamente, no nosso radar em filmes como O Agente da U.N.C.L.E., Jason Bourne e A Luz Entre Oceanos (onde contracena com o companheiro, Michael Fassbender). Alicia faz parte da actual geração de actrizes jovens e talentosas que, apesar da curta carreira, já conquistaram um Óscar antes de completarem os 30 anos de idade. Embora Vikander tenha recebido aquele prémio por um papel secundário, em A Rapariga Dinamarquesa, o seu desempenho arrebatou o público e a crítica. Agora, podemos vê-la em A Febre das Tulipas e aguarda-se, com expectativa, o próximo filme da saga Tomb Raider, no qual vestirá a pele de Lara Croft. Segundo consta, terá batido na corrida a esse papel (e não deve ser fácil substituir Angelina Jolie, no imaginário colectivo) outras pretendentes, tais como Emilia Clarke, Cara Delevingne, Daisy Ridley ou Gemma Aterton. E Alicia ganhou, talvez por ser, também, uma "mulher de armas" como Lara Croft...