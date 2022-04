Este é o truque feminista que Alicia Vikander usa em cenas íntimas no Cinema

"Estou muito confortável com meu corpo e já fiz várias cenas de nudez e sexo, mas nunca é fácil", disse Alicia Vikander, numa entrevista à Harper's Bazaar de 2019. A atriz, que tem 33 anos e é casada com Michael Fassbender, confessa que fazer este género de cena, na representação, é algo que já a deixou desconfortável no passado. "A única coisa que não pode ser improvisada é uma cena íntima. É preciso fazer-se uma coreografia e cumpri-la".



Vikander fala sobre o início da sua carreira, em particular, e de como tudo mudou desde o movimento #MeToo. "Os especialistas em intimidade que agora existem no set deveriam ter existido no início da minha carreira", diz, confessando que as cenas de sexo são "a pior coisa de se filmar'. Os "coordenadores" de intimidade só se tornaram norma no cinema muito recentemente. O seu trabalho consiste em supervisionar as cenas de sexo e lidar com quaisquer situações que possam deixar os artistas desconfortáveis.



Nessa altura, a atriz confessou a sua técnica para lidar com estas situações. Chama-se "one-taker", e traduz-se em realizar uma cena de sexo em apenas um take. Um método que ela prefere para sequências que envolvem nudez: "Advirto a equipa que é um "one-taker". Dessa forma, todos no set ficam em alerta."



A imposição de Vikander, confessou na altura, relaciona-se com um acontecimento em particular que a traumatizou durante uma das filmagens do início da sua carreira: "fiquei nua durante algumas horas porque a pessoa que deveria trazer-me um roupão nunca chegou. Eu devia ter sido protegida", explicou Alicia Vikander.