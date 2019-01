“És única”: Barack Obama dá os parabéns a Michelle

Barack Obama não deixou passar em branco o 55º aniversário da mulher, Michelle Obama, com quem está casado há 26 anos, e deu-lhe os parabéns através de uma publicação no Instagram. A fotografia remonta à juventude do casal e na descrição lê-se: "Já o sabia na altura mas agora estou absolutamente convencido disso – és única, Michelle Obama. Feliz aniversário!"

Michelle Obama usou a mesma plataforma para agradecer todo o carinho que recebeu no seu aniversário. "Sinto-me muito grata pelas minhas raízes, pelo meu marido, filhas e por todas as mudanças que estes 55 anos trouxeram. Mal posso esperar para ver o que o próximo ano me reserva."