Depois de uma award season em que os vestidos pretos foram o destaque, os Óscares trouxeram de volta a cor à passadeira vermelha. Apesar disso, as atrizes não esqueceram a questão do assédio, manifestando-se seja através de pins que colocaram nos vestidos, como fizeram Elisabeth Moss ou Jane Fonda, seja via discursos impactantes, tais como o da grande vencedora Frances McDormand ou da atriz norte-americana Emma Stone.

Emma Watson, por sua vez, um já conhecido rosto intimamente ligado ao movimento Time’s Up – a atriz já doou mais de um milhão de dólares ao fundo da causa no Reino Unido –, levou a mensagem a bom porto de uma outra (e mais original) maneira. Na festa da Vanity Fair, a respeitada after party dos Óscares, além de um vestido preto Ralph Lauren, a atriz colocou uma tatuagem no interior do antebraço direito, com as palavras "Time’s Up". Até aqui tudo bem, não fosse o apóstrofo esquecido, que fez com que a expressão ganhasse um erro ortográfico.

A atriz, alertada pelas redes sociais, não tardou a reagir ao erro. No Twitter, Emma Watson escreveu com um certo sarcasmo que tão bem caracteriza os ingleses: "Vaga disponível para revisor gramatical de tattoo falsa. Experiência com apóstrofos é obrigatória."