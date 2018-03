Red Carpet A after party dos Óscares A cerimónia dos Óscares é a grande noite do cinema e o evento mais procurado do Mundo. Mas depois dos prémios, é hora de festejar, e a festa da Vanity Fair é a grande after party da noite. Veja aqui as mais bem vestidas da festa após a 90.ª cerimónia de entrega dos Academy Awards.