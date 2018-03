Frances McDormand não é o tipo de atriz a que os Óscares nos vêm habituando — salvo, é certo, algumas exceções. Ao longo da recente temporada de festivais de cinema, a estrela de Três Cartazes à Beira da Estrada continua a manter a sua personalidade vincada. McDormand, 60, que nos BAFTA destoou por ser uma das poucas atrizes a não aderir ao look total preto, dress code delineado pelos movimentos #MeToo e Time’s Up, voltou a destacar-se, desta vez na 90ª cerimónia dos Óscares — e não só por ser novamente uma justa vencedora. Recorde-se que já nos BAFTA, no seu discurso de agradecimento após receber a estatueta dourada, a atriz admitiu ter "um pequeno problema com a conformidade." E se da outra vez foi a ausência do black dress, desta acrescentou-lhe o rosto limpo e o cabelo por arranjar, pelo menos por profissionais da área.

Tal como a sua personagem, Mildred Hayes, McDormand é honesta e direta, mantendo-se fiel às suas escolhas, e com os seus ideais muito bem arrumados na prateleira. O facto de não usar vestidos pretos, maquilhagem ou penteados sofisticados não significou, porém, que a atriz deixasse de homenagear as mulheres. Foi o que fez, no final do seu discurso, pedindo a que todas, na plateia, se levantassem em celebração do universo feminino. Um momento bonito que valeu por toda a maquilhagem do mundo.