Diários da pandemia: como Francisca Pereira se tem dedicado aos filhos

Qual o espaço da casa que tem sido o seu refúgio?

Não tenho sentido muito necessidade de ter um refúgio… mas penso que no final do dia, quando deitamos as crianças, eu e o Ricardo [o marido, o ator e apresentador Ricardo Pereira] aproveitamos para relaxar e assistir a um filme ou uma série na sala porque até então eles tomam conta da sala com brinquedos e brincadeiras para a idade deles.

O que tem lido nestes dias?

Tenho aproveitado este tempo de isolamento para me dedicar a leituras infantis para os meus filhos.

Quais as séries que aproveitou para ver?

Várias! La Casa de Papel, The Morning Show…

Qual o filme que viu durante a quarentena e adorou?

Milagre na cela 7. Amei!

Qual a música que tem embalado os seus dias em casa?

Ouvimos muita música, mas adoramos qualquer uma da Jasmine Thompson.

O que achou que não ia sentir falta, mas está a sentir?

Da ida diária ao ginásio!

O primeiro lugar onde vai após o fim do isolamento?

Gostaria de ir visitar a minha família.

A primeira pessoa a quem vai dar abraços e beijinhos?

À minha família toda.

O primeiro restaurante onde quer ir assim que abrir?

Tenho vários que quero ir, mas o primeiro será o Seen de Lisboa.

A primeira viagem que vai querer fazer…

Assim que levantarem todas as restrições, gostaria de ir a alguma sítio com praia para um mergulho no mar!

Se pudesse voltar atrás no tempo, o que faria antes de começar a quarentena?

Acho que fiz tudo o que tinha a fazer.