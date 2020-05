Diários da pandemia: o stock que Matilde Breyner gostava de ter feito antes do confinamento

Qual o espaço da casa que tem sido o seu refúgio?

A porta da sala que dá para a rua, onde bate o sol.

O que tem lido nestes dias?

Mensagens de WhatsApp!

Quais as séries que aproveitou para ver?

Fleabag, Barry e High Fidelity. Mas tenho visto mais documentários do que séries.

Qual o filme que viu durante a quarentena e adorou?

Paris, Texas, do Wim Wenders.

Qual a música que tem embalado os seus dias em casa?

A que estou a ouvir agora: Nobody does it better - Carly Simon.

Do que achou que não ia sentir falta, mas está a sentir?

Conduzir.

O primeiro lugar onde vai após o fim do isolamento?

Cabeleireiro.

A primeira pessoa a quem vai dar abraços e beijinhos?

Às minhas avós.

O primeiro restaurante onde quer ir assim que abrir?

Ao Casa Cabaças, comer um belo bife na pedra.

A primeira viagem que vai querer fazer…

Los Angeles, para matar saudades.

Se pudesse voltar no tempo, o que faria antes de começar a quarentena?

Teria investido num stock de fermento de padeiro.