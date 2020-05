Diários da pandemia: a primeira pessoa que Cleo Tavares quer abraçar

Qual o espaço da casa que tem sido o seu refúgio?

O meu quarto.

O que tem lido nestes dias?

Tenho lido Beloved, da Toni Morrison, e Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon.

Quais as séries que aproveitou para ver?

Aproveitei para ver Insecure.

Qual o filme que viu durante a quarentena e adorou?

O Cinema Paraíso.

Qual a música que tem embalado os seus dias em casa?

Tenho ouvido muitos mantras e o Krioula, do Dino d’Santiago.

Do que achou que não ia sentir falta, mas está a sentir?

Não houve nada que pensasse que não me ia fazer falta. Mas percebi o quão essenciais certas coisas são para a minha existência mais plena.

O primeiro lugar onde vai após o fim do isolamento?

Vou a casa da minha mãe.

A primeira pessoa a quem vai dar abraços e beijinhos?

A minha avó.

O primeiro restaurante onde quer ir assim que abrir?

Quero ir ao Siesta, em Algés [Lisboa].

A primeira viagem que vai querer fazer…

A Cabo Verde.

Se pudesse voltar no tempo, o que faria antes de começar a quarentena?

Teria feito um grande jantar com todas as pessoas que me aquecem o coração.