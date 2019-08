Consegue reconhecer Amy Adams?

Amy Lou Adams nasceu em Vicenza, Itália, em 1974 e é a quarta de sete irmãos. Começou a sua carreira no teatro, mas depressa passou para o grande ecrã. Embora tenha aparecido junto a Leonardo Dicaprio em Apanha-me Se Puderes, em 2002, foi com na comédia dramática Retratos de Família, três anos mais tarde, que chamou a atenção do público e da crítica. Com este filme recebeu a sua primeira nomeação para um Óscar como melhor atriz secundária. Seria nomeada para este prémio mais cinco vezes, a última pelo filme Vice, em 2019.

A atriz conta ainda com dois Globos de Ouro no currículo, entre muitos outros prémios, divididos em nomeações e estatuetas levadas para casa. Para além da representação, Amy Adams foi dançarina e também canta, como poderá ouvir no filme da Walt Disney Uma História de Encantar. Em 2018 chamou mais uma vez a atenção com a série Objetos Cortantes da HBO, onde interpreta uma jornalista saída de uma clínica psiquiátrica que se dedica a investigar homicídios.

Em 2015 casou-se com o ator Darren Le Gallo com quem teve uma filha, Aviana, agora com 9 anos. Diz-se que entre as suas grandes amigas estão Emily Blunt ou Meryl Streep, com quem contracenou em vários filmes em Doubt (2008) ou Julie e Julia (2009). A atriz dispõe de uma versatilidade extrema enquanto artista, representando da comédia ao drama, por isso as suas transformações, de Vice (2018) a Golpada Americana (2013) são sempre dignas de nota. Veja as imagnes na fotogaleria.