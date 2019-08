A princesa Beatrice de York faz hoje 31 anos

Beatrice Elizabeth Mary of York nasceu no dia 8 de agosto de 1988 no The Portland Hospital, em Londres e é a primeira filha do duque de York, o príncipe Andrew e da duquesa de York, Sarah Ferguson. É a irmã mais velha da princesa Eugenie, que casou em outubro do ano passado com Jack Brooksbank e é a quinta neta da rainha Isabel II. Formou-se em História, em 2011 pela universidade Goldsmiths, em Londres, e é fundadora de uma série de organizações de caridade que focam o seu trabalho na educação e bem-estar infantil. A princesa sofre de dislexia e, por isso, tem também se tem envolvido em projetos de caridade que envolvam a dislexia e dificuldades de aprendizagem. Atualmente mantém uma relação com o empresário italiano Edoardo Mapelli Mozzi. Este é amigo da família real britânica, pelo que se diz que o casal se conhece há vários anos, apesar de, alegadamente, só ter começado a relação em setembro passado. A primeira vez que apareceram juntos em público foi este ano, em março, na gala do Nacional Portrait Gallery, em Londres.