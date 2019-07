Os 39 anos de Gisele Bündchen

É uma das poucas mulheres no mundo que dispensa o apelido, pois quando se menciona o nome Gisele pensamos apenas numa mulher: a supermodelo brasileira que é um dos nomes mais conhecidos do mundo. Gisele Caroline Bündchen, que completa hoje 39 anos, começou a carreira de modelo aos 14. Passadas duas décadas, anunciou o seu último desfile por decisão própria na São Paulo Fashion Week, em 2015. Após a "reforma" das passerelles, fez mais um "desfile" num dos momentos mais marcantes da sua carreira – declarado pela própria –, no dia 5 de agosto de 2016, no icónico Estádio do Maracanã durante a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de verão, no Rio de Janeiro.

Foi a modelo mais bem paga do mundo, segundo a revista norte-americana Forbes, entre 2004 e 2016. Com mais de 500 capas de revistas no currículo, é a terceira personalidade feminina da história com mais capas, depois da princesa Diana e da cantora Britney Spears. No ano passado, saiu o seu primeiro livro de memórias: Lessons, My Path to a Meaningful Life. Na obra, a modelo faz várias revelações sobre a sua vida pessoal: a infância, os tempos como modelo e a sua família. O livro já entrou para a lista dos mais vendidos em livrarias norte-americanas. Os lucros das vendas são direccionados em prol do projeto ambiental Água Limpa, criado pela própria, em 2010.