Com 53 anos e sem maquilhagem, Christy Turlington partilha fotografia rara

Chrissy Turlington Foto: @cturlington

um piloto comercial

e de uma

Columbia University Mailman School of Public Health, e sabe-se que sempre foi fascinada por religião.



Ao longo dos anos tornou-se ativista por muitas causas, incluindo uma de anti-tabagismo desde a morte do seu pai devido ao cancro do pulmão, e em 1993 despiu-se para uma campanha anti-peles da PETA, uma vez que adora animais. Após o nascimento do seu primeiro filho em 2003, enfrentou complicações durante o parto, o que a levou mais tarde a fundar a Every Mother Counts em 2010, uma organização sem fins lucrativos que se concentra nos cuidados maternos.

No dia em que celebrou o seu 53º aniversário,partilhou com o mundo uma fotografia sem maquilhagem, com um bolo, no seu Instagram. "Obrigada a todos pelos desejos que me enviaram ontem. É tão bom saber que tantas pessoas estão a pensar em mim", escreveu, na legenda da publicação. "Em todo o caso, foi um dia bastante vulgar, e a forma perfeita para começar o meu novo ano nesta terra" escreveu Turlington, que celebrou o aniversário a 2 de janeiro. Além desta fotografia, partilhou outras do seu cão, de um cavalo, das fases da lua e uma frase de Rûmî, autor místico e mestre espiritual: "A lua nova ensina a progressividade, a deliberação e como cada um de nós dá à luz um novo eu. A paciência com pequenos detalhes permite-nos aperfeiçoar um grande trabalho, como o universo."A ex-supermodelo foi uma das mais célebres nos anos noventa, ao lado de. Filha debritânicocomissária de bordosalvadorenha, cresceu na Califórnia, e tornou-se conhecida num anúncio aos perfumes da Calvin Klein, em 1987. Depois de vários anos a desfilar para marcas de alta-costura como a Chanel, a Valentino ou a Lanvin, decidiu estudar saúde pública na