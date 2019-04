Charlize Theron confirma que o filho se identifica como menina

Depois de alguns meios de comunicação publicarem fotografias de Charlize Theron enquanto levava Jackson a uma aula de música vestido com saia e leggings, a atriz confirmou que o filho se identifica como rapariga.

Charlize adotou Jackson, de sete anos, em 2012 e apresentou-o ao mundo como menino. No entanto, e como explicou ao jornal britânico The Daily Mail, Jakson veste-se de menina porque é assim que se identifica. "Sim, eu também achava que ela era um rapaz. Até que ela olhou para mim com três anos e disse: ‘Eu não sou um rapaz’", contou.

A partir de então, a atriz vestiu a filha com roupas de rapariga. "Tenho duas filhas lindas e como qualquer mãe, quero proteger e vê-las prosperar. Elas devem ser quem acharem que são quando crescerem, não me cabe a mim decidir."

Para além de Jackson, Theron adotou também August em 2015. A atriz já tinha falado abertamente sobre a importância da adoção na sua vida, depois de ver os orfanatos na África do Sul, o seu País de origem. "Mesmo enquanto estava em relações, sempre fui honesta com os meus parceiros sobre o facto da adoção sempre ter feito parte da minha ideia de família", comentou com a revista People. "Não é uma segunda opção para mim. Sempre foi a primeira."

Theron já tinha subtilmente anunciado a transição da filha numa entrevista à revista Variety, durante uma conversa com o ator Michael B. Jordan, na qual falou sobre como foi crescer durante o regime do Apartheid, e afirmando que estava agora a criar "duas meninas jovens bonitas, negras e afro-americanas." A atriz sublinhou também a influência da sua mãe forte e livre, na forma como está a educar as filhas. "Cresci na África do Sul, onde as pessoas viviam com meias verdades, sussurros e mentiras, e ninguém se atrevia a dizer nada cara-a-cara. E fui criada especificamente para não ser assim. A minha mãe ensinou-me a ter uma a voz."