"Caso" Prozis. De Jessica Athayde a Marta Melro, rostos da marca cancelam parcerias

Miguel Milhão, CEO e fundador da Prozis, empresa de nutrição desportiva, usou as redes sociais para expressar a sua opinião sobre a proibição do aborto nos Estados Unidos. Foi o que bastou para que instalasse a polémica, sobretudo para seguidores e compradores da marca, que deram logo conta desta declaração, favorável à proibição do aborto: "Parece que os bebés por nascer recuperaram os seus direitos nos EUA! A natureza está a recuperar!", escreveu Milhão na página do LinkedIn. Dias antes, a 24 de junho, o Supremo Tribunal dos EUA retirou da Constituição norte-americana o direito ao aborto, deixando o futuro de várias mulheres e jovens em risco, no que toca a este direito.

"Acaba hoje a minha colaboração com a Prozis. E continua hoje e sempre o meu posicionamento público ao lado das mulheres, dos seus direitos e da sua saúde. E todas as vozes vão ser necessárias neste momento tão grave em que o mundo regride à frente dos nossos olhos. Posicionem-se e usem a vossa voz", pode ler-se na publicação de Jessica Athayde, uma das atrizes que publicitava a marca.

Rita Belinha, repórter da RTP, foi das primeiras a terminar a sua parceria com a Prozis. "Para mim isto não é uma questão de opinião. É como trabalhar com um racista ou um homofóbico. Não muda muito", escreveu, numa publicação no Instagram.



Diana Monteiro, atriz, cantora e embaixadora da marca há seis anos, pôs também um ponto final ao contrato que tinha com a marca. "É o fim de uma era para mim, mas o meu coração e os meus valores falam mais alto", escreveu na mesma rede social.

Marta Melro também usou as redes para demonstrar o seu desconforto com a atual situação. Numa história, Melro informou simplesmente que já não seria embaixadora da marca.

Já Tânia Argent, influencer na área da Moda e beleza, despediu-se da empresa com um longo texto.

