Britney Spears: musical feminista da Broadway poderá chegar ao cinema

Cinderela a cantar Toxic, Bela Adormecida a entoar Piece of Me, Branca de Neve e Rapunzel a interpretar Womanizer. Parece uma loucura, mas este poderá ser o cenário de um dos próximos musicais da Broadway Once Upon a One More Time. Uma comédia musical que poderá chegar ao cinema brevemente, já que a Sony comprou os direitos da peça.

O musical com repertório da estrela pop conta a história das famosas princesas que se juntam num clube de leitura. Devido à escassez de material literário, as princesas pedem o que ler à fada madrinha que lhes oferece o clássico feminista ‘A Mística Feminina’ de Betty Friedman, que lhes muda a vida completamente.

"Aquelas mulheres vivem num mundo hermeticamente fechado e começam a aprofundar ideias modernas – como a segunda e terceira onda feminista - e a explorar a forma como as histórias são passadas para nós e de onde tiramos as nossas normas. Mas também é [um musical] superdivertido e engraçado", disse o escritor do livro que originou o musical, Jon Hartmere, ao The New York Times.

O espectáculo será dirigido por Kristin Hanggi, conhecida pelo musical A Idade do Rock, e coreografado por Keone & Mari Madrid, responsáveis pelo vídeo de Love Yourself, de Justin Bieber.

Longe de ser um conto de fadas, a vida real de Britney Spears está cheia de altos e baixos. A cantora foi internou no mês passado numa clínica psiquiátrica de forma voluntária para reajustar a medicação que usa para tratar problemas mentais.

De acordo com o TMZ, o estado de saúde do pai da cantora, Jamie Spears, hospitalizado em março, terá influenciado a desestruturação da cantora.