Brie Larson chorou ao ver Jennifer Lopez. O vídeo do momento - que já é viral

São aquilo a que chamamos "momentos de raparigas", episódios que reforçam a ligação e a admiração entre mulheres e repetiram-se várias durante a 81ª edição dos Globos de Ouro . Da cumplicidade evidente entre, a, passando pelo carinhoso discurso de aceitação do Globo de, da série The Bear, que agradeceu a todos aqueles que lhe responderam aos e-mails. Mais:- Comédia ou Musical por Pobres Criaturas, levantando-se com a ajuda das amigas para receber o prémio.Mas há um episódio em particular que derrete qualquer fã de JLo. Quando. A partir deste momento Larson é incapaz de continuar a entrevista, revelando em direto como é fã de JLo e porque decidiu tornar-se atriz depois de a ver no filme Selena. As duas acabam por se abraçar, num momento ternurento, enquanto Larson afirma: "A tua ética de trabalho é tão importante", com visível admiração e até comoção. "Eu vou chorar, diz, entre gritinhos.