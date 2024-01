Globos de Ouro 2024: a explicação para o estranho look de Rosamund Pike

Quando a ficção se cruza com a realidade, às vezes caímos redondas na neve. Foi o que aconteceu a Rosamund Pike. Na noite de ontem, à chegada à 81ª edição dos Globos de Ouro, Pike, que tem o papel mais mordaz do filme Saltburn, apareceu com um look no mínimo curioso: um elegante vestido Dior Haute Couture em renda negra. Mas o que chamou mesmo a atenção foi o seu estranho toucado – uma mistura de capacete de esgrima com proteção de apicultor – que fazia lembrar uma viúva vitoriana.

O look completo de Dior Haut Couture para Rosamund Pike Foto: Getty Images

A primeira reação foi achar que Rosamund estava a piscar o olho a Lady Elspeth Catton – a riquíssima e arrogante matriarca de Saltburn, papel pelo qual a britânica estava nomeada para Melhor Atriz Secundária (spoiler alert: não ganhou) –, mas não. Nas entrevistas da passadeira vermelha, Pike explicou que o seu toucado exuberante cumpria um propósito muito prosaico: esconder uma lesão relacionada com uma queda na neve. "Tive um acidente de ski no Natal, que é a última coisa que se quer quando se sabe que se vai estar nos Globos de Ouro no dia 7 de janeiro". De acordo com Rosamund, o acidente deixou a sua cara "completamente amassada".

Rosamund Pike e Pedro Pascal, os dois acidentados da noite Foto: Getty Images

O jornalista que a questionava, vendo-a bastante de perto, disse-lhe que não via quaisquer marcas de ferimentos. Pike concordou que, de facto, a sua cara sarou mais depressa do que imaginou, mas decidiu manter o véu. "Acabei por me apaixonar pelo look", acrescentou.

E porque, já se sabe, uma desgraça nunca vem só – e o conceito de desgraça, já se sabe, depende do ponto de vista – ainda na passadeira vermelha, Rosamund foi confrontada com um item que tem enlouquecido os fãs de Saltburn: uma vela com aroma de água do banho de Jacob Elordi – o sexy e frequentemente pouco vestido Felix Catton, filho de Elspeth Catton. Apesar de nas redes sociais já haver até quem pergunte se dá para comer a vela, Rosamund recusou-se sequer a cheirá-la: "Ele é meu filho, fica um bocadinho estranho…", conclui. Quem viu o filme sabe que esta água de banho tem... Muito que se lhe diga.