Beyoncé e Jay-Z prestam homenagem a Meghan Markle num vídeo viral

O retrato que os Carters usaram no seu vídeo foi criado por Tim O'Brien, um artista de Brooklyn, e inicialmente usado na capa da revista de ex-alunos da fraterninade Kappa Kappa Gamma quando Meghan Markle frequentava a Northwestern University. O talentoso ilustrador e retratista já foi publicado em revistas como a Time, Rolling Stone, GQ ou National Geographic.

Numa entrevista à Vanity Fair, Tim falou sobre a primeira reação ao uso do seu trabalho por alguém tão influente como Beyoncé e Jaz-Z: "ninguém me contactou para obter direitos sobre a imagem, eu não tinha ideia que isto ia acontecer". Quando questionado sobre algum tipo de reivindicação legal, o artista respondeu: "não vou fazer queixa, acho que a publicidade que advém disto vai ser muito boa para mim". Tim admite que, para além de Beyoncé, obteve um feedback excelente por parte de milhares de pessoas no Instagram, o que só veio motivá-lo para continuar a trabalhar.