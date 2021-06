A rainha Letizia de Espanha entrou na estação quente com um modelo de alpercatas da marca Mint & Rose. Letizia, que é um ícone de estilo, é frequentemente vista com sandálias desta marca, usando-as com calças de corte direito ou vestido esvoaçantes. Um look perfeito para o verão, uma vez que as conhecidas alpercatas são o calçado, por excelência, desta altura do ano.

As sandálias preferidas da rainha Letizia (e que as portuguesas também calçam) Foto: Getty Images

A Mint & Rose é uma das marcas de calçado preferidas entre as mulheres espanholas, mas também já há portuguesas que são fãs desta marca, como é o caso da influencer Maria Guedes. A marca espanhola, criada por Monti G. Benavides, dá primazia às peças feitas no país, e é especialmente conhecida pelos seus sapatos em fibra de esparto, que são cuidadosamente fabricados e pensados para cada estação do ano.

Modelo de alpercatas Mint & Rose, 'Sardenha Serraje Crudo', €119 Foto: Site Mint & Rose

Além de uma loja física em Madrid, Valência e Flórida, a Mint & Rose inaugurou recentemente uma loja no coração de Manhattan, em Nova Iorque.