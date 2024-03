Arma encontrada junto ao corpo do marido de Lady Gabriella Windsor

A investigação policial preliminar sobre a morte súbita de Thomas Kingston, o marido de Lady Gabriella Windsor, indica que o financeiro de 45 anos morreu devido a um "ferimento traumático na cabeça". Foi esta a causa de morte apresentada hoje pela médica legista no tribunal de Gloucestershire. Kingston foi encontrado no dia 25 de fevereiro, ao fim da tarde, já sem vida, num anexo da casa de campo dos pais, em Cotswolds. Junto ao corpo estava uma arma. A polícia considera não se tratar de uma morte suspeita. Embora a palavra "suicídio" não seja referida, é essa a conclusão inevitável a que se chega. Thomas Kingston foi encontrado pelo pai, que forçou a fechadura do anexo onde Thomas se havia trancado. A polícia e os paramédicos foram chamados de seguida.

Ao tribunal, a médica legista, Katy Skerrett, explicou as circunstâncias da morte da seguinte forma: "O senhor Kingston estava de visita à casa dos pais, em Cotswolds, em 25 de fevereiro de 2024. Almoçou com eles. O pai saiu para passear os cães. Quando regressou, o senhor Kingston não estava em casa e, após cerca de 30 minutos, a mãe foi procurá-lo. O pai forçou a entrada num edifício trancado, quando não obteve resposta. Encontrou o senhor Kingston falecido com uma lesão grave na cabeça. Uma arma estava presente no local. Os serviços de emergência foram chamados. A polícia considera que a morte não é suspeita. A autópsia foi realizada pelo doutor Jones, um patologista consultor, e a causa provisória da morte foi determinada como sendo um ferimento traumático na cabeça."

Lady Gabriella Windsor homenageia o marido partilhando foto que lhe tirou Foto: Reuters

Lady Gabriella Windsor anunciou a morte do marido numa declaração conjunta com os pais e as duas irmãs deste, descrevendo-o como "um homem excepcional, que iluminou as vidas de todos que o conheciam", acrescentando que a sua morte foi "um grande choque para toda a família". Lady Gabriella prestou homenagem ao marido divulgando uma fotografia que lhe tirou, onde ele aparece a sorrir, com uma camisa rosa, junto a um riacho.

Thomas Kingston entrou para a família real britânica quando casou com Lady Gabriella Windsor a 18 de maio de 2019. Lady Gabriella é prima em segundo grau do rei Carlos III, sendo ambos bisnetos do rei Jorge V, ou seja, o príncipe Michael de Kent, pai de Lady Gabriella, é sobrinho do rei Jorge VI, pai da rainha Isabel II.

Um porta-voz do Palácio de Buckingham disse que "o rei e a rainha foram informados da morte de Thomas e juntam-se ao príncipe e à princesa Michael de Kent, e a todos aqueles que o conheciam, no luto por um membro muito querido da família."

Thomas Kingston era também amigo próximo de Philippa Middleton – irmã da princesa de Gales – e consta que os dois chegaram a namorar.

O casal não tinha filhos.