Amal Clooney passeia com George e novo presente: um cão

¿Y ese peluche? Amal y George Clooney le dieron la bienvenida a un nuevo integrante de la familia: un cachorro de San Bernardo que parece de juguete y derritió de ternura a sus fans. ¿Qué te parece? ¡Sigue a las celebridades hoy en #LaHoraHOLA!

É um cliché que cria sorrisos de orelha a orelha: um cão de presente. Sempre soubemos que Amal e George Clooney eram fãs destes animais, pois viajam pelo mundo e pelos sets dos filmes com eles. Agora foi a vez de a advogada receber um São-bernardo adorável no dia do seu aniversário.Amal Clooney cumpriu 46 anos a 3 de fevereiro passado. A viver na luxuosa residência em Provence com os seus gémeos, Ella e Alexander - que farão sete anos em junho - Amal e George já tinham a cadela Rosie, e agora recebem Nelson, o nome que chamaram a este novo membro da família.Grandes fãs de França, soubemos tudo isto porque o casal foi fotografado nas ruas da aldeia de Cotignag - a poucos quilómetros da aldeia medieval de Brignoles, onde fica a sua casa de campo. Numa das fotografias vemos Amal a carregar Nelson de forma carinhosa. Antes de começarem a adotar São-bernardos, George e Amal tinham dois cockers e um Basset Hound.