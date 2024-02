A especulação em torno da escolha da futura instituição de ensino do príncipe George, terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, tem alimentado o interesse público e a curiosidade global. Como herdeiro de uma longa tradição monárquica e parte integrante da família real britânica, cada passo na educação do jovem príncipe é observado de perto e analisado minuciosamente. Diante desse contexto, surgem questões sobre quais os valores e tradições que serão priorizados na seleção da escola, bem como o impacto que essa decisão terá no futuro do próprio Príncipe George e da monarquia britânica como um todo.

Com o pai - um rapaz de Eton College, e a mãe de Marlborough College, não é de dúvidar que estas serão duas boas concorrentes na corrida final, sendo que a primeira é apenas para os rapazes dos 13 aos 18. No entanto, surgiu uma nova opção: a Saint Edward School. Localizado no norte de Oxford, a 50 minutos da residência dos príncipes de Gales, este espaço trata-se de um colégio interno e externo totalmente co-educativo, com um vasto leque de alunos de todo o país e 16% provenientes de 40 países diferentes fora do Reino Unido, afirma o site oficial.

Além da tradição e prestígio associado às escolas de elite frequentadas pela realeza britânica, a discussão em torno dos preços das instituições de ensino privado também desperta grande interesse e debate. Saint Edward School apresenta um valor de €15.660 por período para alunos internos e €18,317 para alunos externos - isto significa que Kate e William gastariam aproximadamente €54,951 por ano para o Príncipe George frequentar a escola durante o dia. Se olharmos para Eton, o custo recai nos €18,900 por período, ou seja, €56,700 por ano e Marlborough está na casa dos €17,900 por período e €53,700 por ano, como refere a Madame Lefigaroux.

É de destacar a existência do classicismo na educação britânica, com ênfase nas escolas de renome como as referidas, que desempenham um papel significativo na sociedade e na cultura inglesa. A escolha da escola muitas vezes reflete não só a procura por excelência acadêmica, mas também por conexões sociais e oportunidades futuras.