Adeus soutiens, a tendência que é um statement

A ideia base deste movimento é de que as mulheres devem ser tão livres quanto os homens em mostrar os seus mamilos em público. Não se trata de exibicionismo, uma chamada de atenção, um desespero ou um descuido. É simplesmente, uma decisão independente, tomada por mulheres adultas, que se sentem suficientemente à vontade com o seu corpo, de forma a considerarem esta exposição como algo comum, natural mesmo. Pode ver-se através de um body, pela ausência de lingerie ou num vestido transparente e/ou decotado – vale (quase) tudo na verdade.

E as celebridades do momento parecem estar a aderir em vaga a esta campanha. Bella Hadid, Kendall e Kylie Jenner ou Bella Thorne estão entre as figuras públicas que mais aparecem com os mamilos evidentes, seja na passadeira vermelha vermelha ou em imagens de street style. Isto sem contar, evidentemente, com as passarelas e campanhas publicitárias. O que antes era visto como um mau funcionamento do guarda-roupa, agora é uma tendência e ainda bem.

O movimento, que já teve várias vagas (de Debbie Harry nos anos 70 a Gloria Steinem nos anos 60) regressou 2012 quando Lina Esco fez um filme independente chamado Free the Nipple. Acabou por espalhar-se pelo mundo com a intenção promover a igualdade de género, ao mesmo tempo que se opunha à objetificação sexual. Em 2014, Rihanna surge nos prémios CFDA (Council of Fashion Designers of America) com um vestido Adam Selman incrustado de cristais Swarovsky que inaugura uma nova era de vestidos a nu. Mas existem muitos mais exemplos.

Veja na fotogaleria as imagens das celebridades que se juntaram ao movimento free the nipple.