Ex-marido de Olivia Wilde atirou-se para debaixo dum carro

Daily Mail, a ex-ama que acompanhava os filhos do casal revelou que a relação terminou de forma abrupta, e com um episódio que lhe ficou na memória por ter sido trágico. "Na manhã de segunda-feira [de] 9 de novembro, quando voltei de um fim de semana de folga, [Jason] estava a chorar muito, chorava e chorava. Eu não sabia o que tinha acontecido", disse, ao tablóide inglês. "Depois de ter tratado das crianças, Jason subiu e estava a tomar um café. Ele chorava e dizia: 'Ela deixou-nos. Ela deixou-nos!'" A ama também disse que o Jason proibiu os filhos - Otis, de 8, e

Daisy, de 5 - de ouvir a música de Harry, de acordo com a ama, que não se identifica.



Mais tarde, a ama relata que o ator tentou impedir a atriz de sair de casa - uma vez que, alegadamente, esta ia ter com Harry, levando-lhe jantar -, pondo-se debaixo e em frente ao carro de Wilde, de modo a que a atriz não arrancasse, enquanto esta dizia que ele estava a assustá-la. Um sinal de manipulação psicológica? O certo é que pouco depois o casal anunciou a separação. "Ele disse que o estava a fazer de propósito para a fazer chegar atrasada ao Harry", disse ainda a ama, referindo-se ao episódio.

Quando as separações envolvem celebridades, que por sua vez envolvem outras celebridades, é inevitável que isso seja notícia internacional. Falamos do triângulo Olivia Wilde, Jason Sudeikis e Harry Styles. Em novembro de 2020, Olivia e Jason anunciavam a separação, após sete anos de noivado, e no ano seguinte, em janeiro, corriam notícias do namoro da atriz com o cantor Harry Styles, de 28 anos.Em julho, Sudeikis disse à GQ americana , numa longa entrevista, que ainda estava a processar a separação. "Terei uma melhor compreensão do porquê dentro de um ano e uma ainda maior em dois, e uma ainda maior em cinco, e passará de ser - de um livro da minha vida a um capítulo, a um parágrafo, a uma linha, a uma palavra a um rabisco", disse, não escondendo a mágoa.Numa entrevista ao