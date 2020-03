A razão inesperada pela qual Meghan e Harry vestiram vermelho

Segundo um estudo da Fashion Retail Academy, mencionado pelo Daily Mail, o estilo de Meghan Markle levou-a ao pódio das personalidades mais bem vestidas. Apesar de Kate Middleton, no mesmo estudo, ter sido eleita o melhor ícone da moda da realeza, sem dúvida, o estilo da Duquesa de Sussex não lhe fica atrás.

No passado dia 5 de março, Meghan Markle reapareceu em Londres com um vestido azul-turquesa, uma carteira Stella McCartney e sapatos Manolo Blahnik, na cerimónia oficial dos Endeavour Awards. Uma criação de Victoria Beckham, que não passou despercebida e causou furou entre os presentes, levando a que a peça, de 1,120€, esgotasse no site da marca.

No mesmo dia, e durante a sua visita ao Royal National Theatre, Meghan utilizou uma blusa ao estilo "puff sleeve" da Topshop, em conjunto com uma saia lápis acolchoada, criada pelo designer Roland Mouret. Para acessórios, a duquesa elegeu um colar da designer Sophie Lis cravado com diamantes e rubis, gravado com as palavras "que ontem" e "que amanhã" (inspiradas num poema de Rosemonde Gérard). A designer agradeceu o usou do colar pela duquesa através do seu instagram e explicou o seu significado dizendo: "Todos os dias te amo mais do que ontem e menos do que amanhã".

No dia seguinte, Meghan Markle visitou a escola Robert Clack Upper School, em Dagenham, Essex. Nesse dia, a duquesa conversou com as alunas desta escola sobre o Dia Internacional da Mulher (dia 8 de março). E teve também a oportunidade de celebrar 50º aniversário da Lei da Igualdade de Remuneração. Uma lei britânica destinada a garantir remuneração igual para homens e mulheres. Para esse dia, Meghan Markle utilizou um look formal, combinando o preto com o branco.

No dia 7 de março, Meghan Markle marcou presença no Festival de Música de Mountbatten acompanhada por Harry. O festival aconteceu no Royal Albert Hall, em Londres, para celebrar o 75º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial e o aniversário da formação dos comandos britânicos. Nesta noite, a duquesa utilizou um look vermelho, que coordenava com a farda dos fuzileiros navais do príncipe Harry – um momento histórico, pois foi a última vez que este vestiu a farda oficial da Marinha Real. O look de Meghan consistia num vestido vermelho com capa, da marca Safiyaa, que usou com uns sapatos da marca Aquazzura e uns brincos assinados por Simone Rocha.

Nesta segunda-feira, 9 de março, os duques vão encontrar-se com Kate Middleton, o príncipe William, o príncipe Carlos, Camilla de Cornualha e com a Rainha Isabel II, com o propósito de celebrarem o Dia da Commonwealth, na Abadia de Westminster.

Os duques de Sussex deixarão definitivamente as suas funções na monarquia britânica, na terça-feira, 31 de março.