Vencedores dos MTV EMA 2018:

Melhor Artista Português

Diogo Piçarra;

Melhor Artista

Camila Cabello;

Melhor Vídeo

Camila Cabello - 'Havana' ft. Young Thug;

Melhor Canção

Camila Cabello - 'Havana' ft. Young Thug;

Melhor Artista Pop

Dua Lipa

Artista Revelação

Cardi B

Melhor Look

Nicki Minaj

Melhor Artista Hip-Hop

Nicki Minaj

Melhor Artista Ao Vivo

Shawn Mendes

Melhor Artista Rock

5 Seconds Of Summer

Melhor Artista Alternativo

Fall Out Boy

Melhor Artista Eletrónico

Marshmello

Maiores Fãs

BTS

Melhor do World Stage

Alessia Cara - MTV Spotlight @ Hyperplay, Singapore 2018;

Global Icon

Janet Jackson

Generation Change - a MTV atribuiu o prémio aos 5 nomeados

Xiuhtezcatl "X" Martinez;

Sonita Alizadeh;

Mohamed Al Jounde;

Hauwa Ojeifo;

Ellen Jones;