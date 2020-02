A mensagem escondida nas novas fotografias oficiais da casa real espanhola

A família real espanhola acaba de revelar as novas fotografias oficiais no site Casa Real de España. Simultaneamente elegantes e austeros, os novos retratos irão substituir os atualmente exibidos em organizações, instituições, escritórios governamentais nacionais e locais e outros órgãos oficiais. Mas o que quer dizer realmente esta reformulação visual? Aparentemente, por detrás destas imagens há uma clara mensagem de renovação que pretende, muito provavelmente, limpar a imagem dos escândalos e problemas que a realeza espanhola tem enfrentado nos últimos tempos.

Os novos retratos oficiais reais foram captados pela fotógrafa espanhola Estela de Castro no Palácio da Zarzuela e no Palácio Real, e mostram a Rainha Letizia e o Rei Felipe em trajes de gala mas também em roupas menos formais. Numa das fotografias, o casal surge ao lado das suas duas filhas, a princesa Leonor, 14, e a infanta Sofia, 12, num estilo mais casual e descontraído.

Em dezembro passado, várias publicações espanholas noticiaram um dos últimos escândalos da casa real, como o desaparecimento de metade da herança de 10 milhões deixada por um empresário e amigo de Letizia e Felipe, Juan Ignacio Balada. Com cinco milhões, os Reis de Espanha fundaram a associação Fundación Hesperia, que investiga doenças raras, mas os espanhóis continuam a interrogar-se sobre o que terá acontecido ao restante valor. Em maio do ano passado, o rei emérito de Espanha Juan Carlos I comunicou a sua vontade de abandonar as atividades institucionais e retirar-se da vida pública a partir de junho de 2019. No verão de 2014, Juan Carlos viu-se forçado a abdicar por causa do escândalo Nóos que envolvia o genro Iñaki Urdangarín e, logo, a sua filha infanta Cristina e a casa real espanhola. Iñaki Urdangarín utilizou o instituto Nóos, que fundou, para obter adjudicações de contratos públicos, ganhando milhões com negócios que nunca chegaram a ser concretizados.