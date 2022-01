A indemnização absurda que um jornal britânico vai pagar a Meghan Markle

O tablóide britânico The Mail on Sunday pagará à duquesa de Sussex apenas 1 libra em danos por invadir sua privacidade, ao ter publicado uma carta que Meghan terá enviado ao pai, Thomas Markle, há uns anos, de teor muito pessoal.

A quantia é definida em documentos judiciais que também confirmam formalmente que o jornal aceitou a derrota e não levará o caso de longa data a um recurso do supremo tribunal. A Associated Newspapers onde se insere o jornal também pagará uma quantia não especificada pelo caso separado de violação dos direitos autorais de Meghan ao publicar grandes partes da carta.

Citado pelo The Guardian, Mark Stephens, um advogado dos media, afirma que: "normalmente, para esse tipo de invasão de privacidade, esperar-se-ia de 75.000 a 125.000 libras."

O editor do jornal também concordou em pagar uma quantia confidencial em danos por violação de direitos autorais. O The Mail on Sunday também enfrenta a necessidade de cobrir uma parte substancial dos custos legais de Meghan, que podem chegar a mais de 1 milhão de dólares.

A duquesa sempre disse que sua batalha legal de três anos contra a Associated Newspapers, a editora do Mail on Sunday e do site irmão MailOnline, era mais sobre princípios do que dinheiro.

O Mail on Sunday e o MailOnline também foram obrigados a apresentar declarações na frente e na página inicial de que haviam perdido o processo legal.