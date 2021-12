Perfumaria Mercadona: Coffrets requintados e ideias para presente de natal

Sabemos que escolher presentes pode ser um caminho labiríntico. O objetivo é mostrar a quem mais gostamos o quanto significam para nós, dar-lhes algo que tenha significado e que não acabe esquecido no fundo de uma gaveta. A nossa recomendação é que ofereça bem-estar. Sim, leu bem! É possível oferecer bem-estar, materializando-o em produtos de qualidade, que permitam transformar as rotinas em pequenos momentos zen.

Há várias formas de melhorar rotinas: ouvir música enquanto se cozinha, usar fragrâncias relaxantes pela casa… ou oferecer produtos de cuidado pessoal. Os Lotes de Perfumaria Mercadona são a melhor forma de oferecer cuidado, com opções originais e práticas, dos 8 aos 80.

Para as crianças: cor e fantasia!

As prendas dos mais pequenos são provavelmente as que mais nos preocupam, porque eles são quem mais vibra com esta época. Oferecer roupa não lhes desperta interesse e brinquedos recebem sempre vários… Ofereça produtos que os divirtam e que tenham alguma utilidade!



Os lotes de perfumaria vão agradar a miúdos e graúdos, com muita cor e a alusão a algumas das personagens preferidas dos mais novos. O coffret Among Us contém um eau de toilette e um envelope-surpresa, com um porta-chaves colecionável. Já o coffret Fortnite inclui um vinil adesivo decorativo, a somar ao eau de toilette, e um necessaire.

Para as crianças que queiram experimentar cuidados de beleza, mas adequados à idade, o kit Unicorn Power Beauty Set Color Up é a solução que procura! Com unhas postiças, vernizes, lima, separador de dedos, sombras e batom, não falta nada para imitar uma visita ao salão de beleza!

Para os adultos: cuidados diários

Para outros familiares, oferecer um presente que lhes dê simultaneamente cuidado, confiança e bem-estar vai ser tudo o que quererão neste Natal. Há dois lotes que, garantimos, serão usados e apreciados até ao fim!

Para quem precisa de um boost nos cuidados de rosto, o Vitamin Energy será life changing: são 14 ampolas, para um tratamento de 14 dias, com um cocktail de sete vitaminas-chave que ajudarão a pele a ter mais energia, vitalidade e a combater os sinais do envelhecimento.



Já para os que procuram um barbear perfeito, dia após dia, a nossa recomendação vai para o Lote Precision 6. Nele encontrará uma máquina de seis lâminas, com suporte transportável, bem como nove recargas. Este kit é adequado tanto a peles sensíveis como a barbas mais densas.

Na Perfumaria Mercadona encontrará ainda vários coffrets para cuidados de corpo, com pequenos miminhos! Sugerimos seis alternativas, para ela e para ele!

Para ela:

Soplo Intense: com um eau de toilette e uma loção corporal, este cofrett traz também um necessaire, ideal para ter os produtos de skin care sempre on the go. Elección: neste coffret, encontra um eau de parfum também com uma versão em miniatura, para que tenha uma versão em casa e uma na carteira. Tem também um creme de mãos e, surpresa! Um porta jóias com gavetas. Rose Nude: neste lote, encontra um eau de parfum, uma loção corporal e um creme de mãos



Para ele: