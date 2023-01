Ampolas faciais da Mercadona são tudo o que precisa para começar o ano em grande

Ampolas faciais Sisbela Reafirm Spray Flash com tensor effect

Este é um tratamento intensivo de efeito imediato com ativos que tensionam e reafirmam a pele, melhorando visivelmente o aspeto. É adequado para todos os tipos de pele, inclusive as peles sensíveis. Deve ser aplicado diretamente no rosto ou na palma da mão, com a pele limpa. Depois, é só massajar pelo rosto até à sua total absorção e admirar os efeitos!

Este ano, dê à pele tudo o que ela precisa!