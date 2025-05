Receita. O sumo verde que reduz o inchaço e deixa a pele luminosa

O ritmo agitado do dia a dia nem sempre nos permite ter uma rotina matinal saudável, por isso a tendência pode ser por vezes recorrermos a alternativas rápidas. No entanto, essas alternativas não têm de ser automaticamente opções negativas e que nos fazem mal. Nos últimos anos, um fenómeno verde tem dominado as redes sociais, principalmente no TikTok, onde vídeos com a hashtag #greenjuice contam já com milhões de visualizações. Esta bebida verde, composta por uma mistura de vegetais e frutas, diz melhorar o inchaço abdominal e até promover uma pele mais brilhante.

A sensação de barriga inchada é muito comum e pode estar relacionada com diversas causas. Para além de fatores como intolerâncias alimentares ou retenção de líquidos, outras razões que podem contribuir para este problema são os hábitos alimentares pouco conscientes, como comer demasiado depressa, consumo excessivo de alimentos processados ou ricos em sal, e a falta de água.

Assim os sumos verdes tornaram-se uma opção popular, não só por serem uma alternativa rápida e saudável a bebidas calóricas mas principalmente pelas suas propriedades desintoxicantes. Embora não seja completamente comprovado, alguns benefícios potenciais que podemos esperar é uma digestão melhorada, devido à sua ação anti-inflamatória, pois vegetais de folhas verdes contêm antioxidantes que podem reduzir a inflamação digestiva. Além de promover a hidratação, com a ingestão de líquidos, o aumento do consumo de nutrientes, apoio ao sistema imunológico e até melhoria da aparência da pele. Os ingredientes mais aconselháveis para utilizar nestes sumos são principalmente a couve, cenouras, repolho, espinafres, brócolos, aipo e pepino.

Como todas as tendências que crescem online, esta não é diferente e ganhou força quando começou a ser partilhada entre as rotinas matinais de algumas celebridades. A modelo Bella Hadid revelou num curto vídeo os 10 passos que segue todas as manhãs, que incluíam tomar 14 vitaminas diferentes e, claro, um green juice. Já Victoria Beckham partilhou alguns detalhes sobre a sua rotina com o marido David Beckham, onde dizia começar o dia com uma colher de vinagre de maçã, um shot de gengibre e o famoso batido verde.

Mas não só celebridades internacionais estão dentro deste assunto. Sofia Ribeiro foi uma das portuguesas que aderiu aos sumos detox e partilhou no seu Instagram a sua receita para esta bebida. Os ingredientes são apenas: duas rodelas de abacaxi, 4/5 folhas de couve kale, dois talos de aipo, hortelã, sumo de um limão, duas rodelas de gengibre e água. Basta apenas passar todos num liquidificador, coar e o seu sumo detox está pronto. Para os mais preguiçosos — e embora seja mais recomendado seguir versões feitas em casa com ingredientes frescos — a crescente procura por estes sumos motivou a criação de produtos prontos a consumir, por isso sumos verdes engarrafados ou misturas em pó já podem ser encontrados em diversas lojas.

O grande objetivo de fazer uma dieta detox é reduzir ou eliminar o excesso de toxinas que se acumulam no corpo. Mas é importante lembrar que, embora os green juices possam ser benéficos, devem ser consumidos como parte de uma dieta equilibrada e não como substitutos de refeições. O ideal será tomá-lo no meio da manhã, depois de um bom pequeno-almoço, ou até antes de iniciar uma atividade física.