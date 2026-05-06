Como fazer kefir em casa em 60 segundos ou menos

Alimentos que fazem bem à saúde são mais caros que os que fazem mal. Quanto a isto, não há nenhuma novidade. A fruta e os legumes biológicos, cultivados sem recurso a pesticidas, são mais caros. Os ovos de galinhas criadas ao ar livre são mais caros. O pão integral, feito com uma variedade de cereais e sementes, é mais caro que o pão de farinha de trigo refinada. Uma pessoa bem pode entrar no supermercado cheia de vontade de fazer uma alimentação saudável, mas depois é confrontada com a realidade dos preços extorsionários.

O kefir é outro bom exemplo. Um superalimento cheio de bactérias boas que colonizam o intestino, mas que vem acompanhado de um preço que nos faz pensar duas vezes. Mesmo que optemos por uma marca branca, o preço até pode não ser tão mau, mas a garrafinha é tão pequena que só dá para dois copos e, pelo mesmo dinheiro, levamos meia dúzia de iogurtes naturais – que podem não ser tão bons, mas maus também não são. A alimentação saudável, cara leitora, está pela hora da morte.

Ora, se há poucas sugestões práticas que possamos oferecer no âmbito das galinhas, dos legumes e do pão, pelo menos no que toca ao kefir temos uma descoberta simples e revolucionária para partilhar. Da próxima vez que der por si indecisa a olhar para uma garrafinha deste produto lácteo fermentado, traga-o para casa sem demora. É que, com apenas uma embalagem, consegue fazer 10 vezes mais kefir. Vai ter tanto kefir no frigorífico que vai poder oferecê-lo aos vizinhos.

Tudo o que precisa é kefir comprado na loja, leite de vaca – normalíssimo, o que consome regularmente, se não consome, compre-o para este efeito – e um frasco com tamanho adequado à quantidade de kefir que quer fazer. O frasco tem de estar bem lavado e seco, mas não precisa de estar esterilizado nem desinfectado. Para meio litro de leite que vai verter para o frasco, precisa de adicionar 100 ml de kefir e depois tem de mexer com uma colher. Pode adaptar as quantidades, fazendo mais ou menos, mas sempre nestas proporções. De seguida, basta tapar o frasco, mas sem apertar a tampa – encostando-a apenas, para que não entre pó, mas permitindo que o ar circule. Não precisa de fazer mais nada. Simplesmente, deixe o frasco em cima da bancada da cozinha, durante 24 horas, a fermentar, e depois pode pôr no frigorífico, se preferir consumir fresco.

No dia seguinte, terá um odor um pouco azedo, o que é normal, e estará mais ou menos solidificado, com uma textura grumosa, que também é normal. Se tudo isto soa demasiado horrível e começa a suspeitar que estamos a tentar matá-la com uma intoxicação alimentar, saiba que aprendemos este truque com o famoso médico britânico Tim Spector, o rei dos alimentos fermentados. O professor de epidemiologia genética e especialista em nutrição e microbioma intestinal, é um ávido consumidor de kefir e começa todos os dias com esta receita caseira que acabámos de partilhar consigo, à qual adiciona bagas, como mirtilos, e diversas sementes – como linhaça, chia, girassol, sésamo, abóbora e outras –, quantas mais, melhor.

E, assim, com uma garrafa de meio litro de kefir, poderá fazer um pequeno-almoço saudável e nutritivo para a família toda. Se está a torcer o nariz ao preço dos mirtilos, saiba que pode comprá-los congelados, que são bastante mais baratos, e deixá-los a descongelar no dia anterior, antes de ir dormir. Já no que toca às sementes, poderá poupar fazendo a sua própria mistura em vez de comprar uma mistura pré-feita. Basta comprar um frasco hermético, daqueles de vidro, com fecho na tampa, meter lá dentro todas as sementes que quiser, misturar e está feito. É mais barato e poupa tempo de manhã porque, em vez de abrir meia dúzia de embalagens, basta abrir um único frasco e tirar umas colheradas de sortido de grainhas e pevides.

Pode adoçar com um fiozinho de mel, mas isso, já somos nós a dar cabo das sugestões do médico.